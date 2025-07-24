Bakan Memişoğlu, Eskişehir'deki orman yangınında yaralanan orman işçilerini ziyaret etti

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralanan orman işçilerini tedavi gördükleri Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki hastanelerde ziyaret etti.

İşçilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Memişoğlu, "Şu anda yalnızca bir yaralımızın tedavisi hastanemizde sürmektedir. Hastamızın genel durumu iyi olmakla birlikte, yoğun bakım ünitesinde yakından takip edilmektedir. Diğer tüm yaralılarımız tedavilerinin ardından taburcu olmuştur. Rabbim tüm kardeşlerimize acil şifalar versin." bilgisini paylaştı.