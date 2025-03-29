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Bakan Memişoğlu tarih verdi: Sağlık hizmetine devam edeceğiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Bayramı takip eden 2-6 Nisan tarihleri arasında sağlık hizmeti sunumuna kesintisiz olarak devam edeceğiz' dedi.

IHA29 Mart 2025 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu tarih verdi: Sağlık hizmetine devam edeceğiz
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayramın ardından 2-6 Nisan tarihleri arasında sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Bakan Memişoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramı takip eden 2-6 Nisan tarihleri arasında sağlık hizmeti sunumuna kesintisiz olarak devam edeceğiz. 933 Kamu Hastanemizde 367 bin 870 personelimiz, Kamu Sağlık Tesislerimizin Acil Servislerinde 120 bin 852 personelimiz, 163 Ağız ve Diş Sağlığı Kamu Sağlık Tesisimizde 5 bin 712 personelimiz, bin 479 'Evde Sağlık Ekibi' ve 6 bin 324 personelimizle sahada görev başında olacağız. Büyük sağlık ailemize canı gönülden teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık."

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