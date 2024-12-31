Bakan Memişoğlu ve Bakan Ersoy sağlık turizminin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Memişoğlu'nu bakanlıkta ağırladığını belirterek, sağlık turizminin geleceğine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Ersoy, paylaşımında "Sağlık ve turizmin ortak noktalarını daha güçlü bir şekilde dünyaya taşıyacak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Bakanlıklarımızın oluşturacağı sinerji, Türkiye'nin global sağlık turizmindeki yerini daha da yukarıya taşıyacak. Nazik ziyaretleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.