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  • Bakan Memişoğlu ve Bakan Ersoy sağlık turizminin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu
Güncel

Bakan Memişoğlu ve Bakan Ersoy sağlık turizminin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

AA31 Aralık 2024 Salı 18:33 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu ve Bakan Ersoy sağlık turizminin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu
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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Memişoğlu'nu bakanlıkta ağırladığını belirterek, sağlık turizminin geleceğine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Ersoy, paylaşımında "Sağlık ve turizmin ortak noktalarını daha güçlü bir şekilde dünyaya taşıyacak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Bakanlıklarımızın oluşturacağı sinerji, Türkiye'nin global sağlık turizmindeki yerini daha da yukarıya taşıyacak. Nazik ziyaretleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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