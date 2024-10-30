Bakan Memişoğlu'ndan TUSAŞ saldırısında yaralananlarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de gerçekleştirilecek olan AK Parti Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların durumu hakkında bilgi veren Bakan Memişoğlu, "Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Durumu kritik olan ve yoğun bakımda yatan hastamızın da, yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. Hepsini taburcu edeceğiz. Bütün şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.