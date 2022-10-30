Bakan Muş: 86 milyon vatandaşımızın istifadesine sunacağız

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Bakan Muş, Solhan ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü, bir kahvehanede çay içti.

Burada vatandaşlara seslenen Muş, bir ülkedeki gelişmenin, ilerlemenin bütün illere, ilçelere de sirayet ettiğini belirterek, ülkenin ekonomisi ilerlediği zaman her bölgeye bunun katkısının olacağını söyledi.

"Türkiye üreterek, ihracat yaparak büyümek istiyor. Türkiye, sınırları, yetki alanları içerisindeki doğal kaynakları çıkarmak istiyor. Karadeniz'de, Akdeniz'de yapılan çalışmalar bunun eseri." ifadelerini kullanan Muş, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün dün açılışının yapıldığını, Togg'un ilk akıllı cihazının seri üretim bandından indiğini hatırlattı.

"Devrim" otomobilinden sonra Türkiye'nin kendi markasının en kısa zamanda vatandaşla buluşacak noktaya geldiğini dile getiren Muş, bunun büyük bir başarı olduğunu bildirdi.

- "TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ PARLAK"

Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Motorlu araçlardan elektrikli araçlara geçişin yaşandığı dönemde yeni teknolojiyi kullanabilecek bir otomobil yapıldı. Bunlar Türkiye'nin eseri, değeri. Birkaç yıl içerisinde burada sokaklarda, caddelerde görülecek. Kendi teknolojimizi üretiyor, kendi aracımıza biniyor olacağız. Her şeyden önemlisi yakıtlı bir araç olmayacak. Elektriği üretebiliyoruz ama diğerini ithal etmek zorundayız. Bizim geçen sene ortalama petrol, doğal gaz ve enerjiye verdiğimiz rakam yaklaşık 35-40 milyar dolar. Cari açık meselesini ilk defa gündemden çıkartmaya yakın olduk. Bunlar büyük, cari açığa etkisi olan yatırımlar. Ülkede ne kadar tasarruf ve sermaye birikimi olursa vatandaşın uzun vadede ucuz finansmana erişimi o kadar kolay oluyor. O zaman insanlar burada ona göre yatırım yapıyor. Fabrikasını, iş yerini ona göre büyütme imkanına kavuşuyor. Türkiye yıllarca bu sarmalla uğraştı. AK Parti döneminde Cevdet Yılmaz'ın da çok büyük emekleri var, planlamasını yaptılar, bu yatırımları o tarafa doğru kanalize ettiler, cari açığı azaltacak yatırımları öncelediler ve bugün bunlar bir noktaya geldi. Cari açığı azaltıcı yatırımlar Türkiye'de son derece hızlı bir şekilde artıyor. Yenilenebilir enerjiye yani güneşe ve rüzgara ciddi yatırımlar yapılıyor. Oradaki tek sıkıntı yenilenebilir enerjiyi depolamanız gerekiyor. Batarya teknolojisi çok gelişmemişti ama şimdi bu teknoloji de gelişmeye başladı. Türkiye'nin geleceği parlak."

- "TEK İSTİKRAR ADASI ÜLKE BURASI"

Muş, enflasyonun hayatı, alım gücünü etkilediğini belirtti.

"Türkiye'nin etrafına bakın. Tek istikrar adası ülke burası. Suriye'de yaşananlara bakın. Irak'ta kaç sene sonra daha yeni hükümet kurulabildi. Türkiye'nin kuzeyinde Ukrayna-Rusya savaşı var. Bütün etrafımız maalesef çatışmalarla, gerginliklerle sınanıyor. Ya siyasi istikrarsızlıklar var ya da savaş halleri." diyen Muş, iradenin olmadığı yerde idarenin de olamayacağını kaydetti.

Muş, tecrübenin olmadığı yerde de bir şey olamayacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan tecrübeli bir lider. 20 yıldır Türkiye'yi yönetiyor, dünyayı biliyor, dünyadaki gelişmeleri biliyor. Öyle anlar gelir ki bir karar verirsiniz, ya ülkenizi feraha çıkartırsınız veya bir karar verirsiniz ülkeyi bambaşka bir yere sürüklersiniz. İşte o kararı almayı ne etkiliyor biliyor musunuz, bilgi birikiminiz ve tecrübeniz. Dünya çok gergin bir süreçten geçiyor, iradenin, güçlü liderliğin, tecrübenin olmadığı yerlerde maalesef yönetimde ciddi sıkıntılar var. Bu süreci güçlü bir şekilde hep beraber atlatmamız lazım. Atlatmayı başarırsak Türkiye 5 yıl sonra bambaşka bir noktaya gelmiş olacak. Türkiye'nin bütün zenginliklerini yerin altından çıkartıp, 86 milyon vatandaşımızın istifadesine sunacağız."

Bakan Muş, daha sonra Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Vali Kadir Ekinci, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar da katıldı.

