Bakan Muş: Aralık ayı itibarıyla toplam 10,7 milyar liralık kaçak eşya yakalandı

Bakan Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) düzenlediği "Yasa Dışı Ticaretle Mücadelenin Önemi Konferansı"nda yaptığı konuşmada, yasa dışı ticareti önlemek için tüm gümrüklü sahalarda ve ülke sathında çalışmaları hız kesmeden ve titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Kaçakçılıkla mücadelenin güçlü teknik, beşeri ve idari kapasiteye dayandığı bilinciyle Bakanlık olarak teknik altyapıya, beşeri sermayeye ve idari kapasiteye son 10 yılda 1 milyar liranın üzerinde yaptırım yaptıklarını ifade eden Muş, "Bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak, Gümrük Muhafaza ekiplerimizce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri neticesinde, Aralık 2022 itibarıyla toplam 10,7 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdiğimizi memnuniyetle ifade etmek istiyorum." dedi.

Muş, akaryakıt kaçakçılığının, Türkiye ekonomisi ve güvenliği ile insan ve çevre sağlığı bakımından son derece önemli bir sorun olduğunu, sahte fatura düzenlemek ve kullanmak suretiyle geçmiş dönemde ülkede mali usulsüzlüğe en çok konu olan alanların başında geldiğini anlattı.

Akaryakıt kaçakçılarına yönelik mücadeleye dikkati çeken Muş, şöyle konuştu:



"Bakanlık bünyesindeki Akaryakıt Özel Ekibince yürütülen çalışmalarda 15,6 milyar lira değerinde vergi zayi ile 41,5 milyar lira değerinde sahte fatura tespit ettik. 2021 yılı sonunda yürürlüğe giren Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler Genelgesi ile Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar Bakanlığımız koordinesinde hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, dış satış yöntemiyle gerçekleştirilen suiistimallerin engellenmesine yönelik çalışmalarla son 18 ayda 53 milyar lira tutarında kamu zararının önüne geçtik."

- "BU YIL 205 MİLYON LİRALIK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULÜ YAKALAMASI YAPILDI"

Bakan Muş, ciddi vergi kayıpları ile haksız rekabete neden olan ve üzerinde kararlılıkla durdukları bir diğer sektörün de tütün ve tütün mamulleri olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Son dönemde tespit edilen yeni usulsüzlükler bu alanda etkin bir denetim mekanizmasını elzem hale getirdi. Bu doğrultuda, ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde Tütün Özel Ekibini hayata geçirdik. Tütün Özel Ekibi, makaron ve sigara filtresi gibi 24 milyon lira değerinde ürün yakaladı. Ayrıca, Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce 2022 yılında 205 milyon lira değerinde tütün ve tütün mamulü yakalaması yapıldı. Öte yandan, Bakanlığımız koordinasyonunda yeni kaçakçılık yöntemlerini önlemeye yönelik mevzuat çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğrultuda, 30 Kasım 2022'de TBMM Genel Kurulunda kabul edilen değişiklikler kapsamında idari para cezaları, hapis cezaları, teminat ve benzeri gereklilikler gibi yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Bakanlığımız bünyesinde, toplum sağlığını sahte ve kaçak ürünlerle tehdit eden, birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan alkollü içki kaçakçılığıyla mücadeleyi de ciddi şekilde sürdürüyoruz. Alkollü içki sektöründe kayıt dışı ya da izinsiz üretimlerin engellenmesine yönelik çalışmalar başta insan sağlığının korunması olmak üzere, ülkeye kaçak yollarla getirilen bandrolsüz ürünlerin ve sahte içkilerin tespit edilmesi ve muhtemel vergi kayıplarının önlenmesi açısından da hayati önem arz ediyor. Bakanlığımız Gümrük Muhafaza birimlerince, 2020-2022 yıllarında toplam 109 milyon lira değerinde kaçak alkollü içki yakalandı. 2022 yılı içinde ise 32 milyon lira değerinde 147 bin litrelik yakalama gerçekleştirildi. Ülkemizde son yıllarda tek seferde yapılan en yüksek miktarlı alkollü içki yakalamasına imza atarak Mersin'de toplam 86 bin 245 şişe alkollü içkiye el koyduk. "

- 2020-2022 DÖNEMİNDE 5,3 MİLYON ADET ELEKTRONİK ÜRÜN YAKALANDI"

Ticaret Bakanı Muş, elektronik ürünlerde gerçekleştirilen usulsüzlüklerin de piyasa işleyişini sekteye uğrattığına dikkati çekerek, "Bu çerçevede, elektrik-elektronik kaçakçılığı alanında Bakanlığımızca sürdürülen mücadele kapsamında, 2020-2022 yıllarında 738 milyon lira değerinde 5,3 milyon adet yakalama gerçekleştirdik. 2022 yılında ise 332 milyon lira değerinde 1 milyon adet ürün yakalaması gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Son üç yıllık dönemde, elektrik-elektronik eşya türleri arasında, olay sayısı (yüzde 51) ve yakalama değeri (yüzde 37) bakımından cep telefonu cinsi eşyanın öne çıktığını vurgulayan Muş, cep telefonu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, yolcu beraberi beyan harici ülkeye cep telefonu getirilmesi usulsüzlüklerinin önüne geçmek için, Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen teknik çalışma kapsamında oluşturulan Muhafaza Entegrasyon Sistemi'nin, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdiğini ve gümrük kapılarında kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Muş, Bakanlığın koordinesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile cep telefonu operatörleri işbirliğinde, klonlanabilir IMEI havuzunun daraltılması amacıyla, gerekli durumlarda cep telefonlarının IMEI'lerinin BTK tarafından pasife alınması gibi önlemlerin hüküm altına alındığını bildirdi. Klonlanmış cep telefonlarını tespit etmek amacıyla yeni yıl itibarıyla servis bazlı klon analizlerini hayata geçirecekleri bilgisini veren Muş, IMEI numaralarını koruma altına alırken klonlamayı da zorlaştıracaklarını söyledi.

Kaçakçılıkla mücadelede yasal ticareti kolaylaştırırken yasa dışı ticarete göz açtırmayacaklarını belirten Muş, kaçakçılıkla etkin mücadele için tüm kurumlar arasındaki koordinasyonu sürdüreceklerini kaydetti.