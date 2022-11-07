Bakan Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki çalışmaların gelecek yıl biteceğini bildirdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Ticaret Bakanı Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda inşaatın başladığını, gelecek yıl bitireceklerini söyledi.

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Nahçıvan ile sınır kapısında giriş çıkışların kısıtlanmasının küçük esnafı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, bu durumun bir an önce çözülmesinin Iğdırlı esnafa rahat bir nefes aldıracağını söyledi.

Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan arasındaki normalleşme süreci kapsamında Alican Sınır Kapısı'nın açılmasının beklendiğini kaydeden Karadağ, bu konuda atılacak somut adımların merakla beklendiğini söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, sadece iddiadan ibaret olan bazı şeylerle ilgili o ifadelerin yakışmadığını belirterek, "Eleştirebilirsiniz ama 'hırsızlık' gibi ifadeler soy ismi 'Şık' olan bir arkadaşımız tarafından dile getirildi. Hiç şık olmamıştır, bunlar yanlış şeyler." diye konuştu.

"PARAYI AVRUPA'DAN BULURSANIZ TEMİZ, RUSYA'DAN BULURSANIZ KİRLİ PARA, BÖYLE BİR ŞEY Mİ VAR?"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, muhalefet milletvekillerinin cari açığın fazla olmasına ilişkin eleştirilerine dikkati çekerek, "30 yıldır hiç cari açık vermeyen Almanya niye cari açık verdi?" diye sordu.

"Kara para ile cari açığın kapatıldığına" ilişkin iddialara Güneş, "Bu çok ayıp. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ta İngiltere'den söyledi. Vatanını, milletini seven bir insan, aslı astarı olmayan, ispatlanamayacak ve olması mümkün olmayan bir şeyi, yabancı ülkelere kendi ülkesini şikayet eder mi? Siz ne biçim vatanseversiniz? Parayı Avrupa'dan, ABD'den bulursanız temiz para, Rusya'dan bulursanız kirli para, böyle bir şey mi var?" diyerek karşılık verdi.