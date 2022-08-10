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Bakan Muş iş insanlarıyla buluştu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Muş ardından Kayseri'de Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni ziyaret etti.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 22:34 - Güncelleme:
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Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Muş, bir restoranda düzenlenen yemekte, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleriyle buluştu.

Buradan Kayseri Ticaret Odasına geçen Muş, "Kayseri İş ve Ekonomi Dünyası ile İstişare Toplantısı"na katıldı.

Programlar, basına kapalı gerçekleştirildi.

AHİ EVRAN ESNAF VE SANATKARLAR MÜZESİ'Nİ ZİYARET

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni ziyaret etti.

Bakan Muş, çeşitli programlar kapsamında geldiği Kayseri'de Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ın bir dönem dericilik yaptığı ve esnafı teşkilatlandırdığı Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Bakan Muş'a, geçmişte kullanılan bakırcılık, kalaycılık, demircilik, bıçakçılık, marangozluk, dericilik, eyercilik, berberlik, terzilik, ayakkabıcılık, urgancılık ve halıcılık olmak üzere 12 zanaata ait araç ve gereçler bulunan müze hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Kayseri OSB'de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret eden Bakan Muş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak ürünleri inceledi.

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