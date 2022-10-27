Bakan Muş SAHA EXPO'da

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde 3. gününde devam ediyor.

Fuarı ziyaret eden Ticaret Bakanı Muş'a, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile savunma sanayisi firmalarının yöneticileri eşlik etti.

Savunma sanayisinde farklı alanlarda üretim yapan birçok firmanın standını ziyaret eden Muş, firmaların yöneticilerinden çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin sergilendiği SAHA EXPO, yarın sona erecek.