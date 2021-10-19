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Bakan Muş: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez %1'in üzerine çıktı

Bakan Muş: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez %1'in üzerine çıktı. Bu rakam; 1980'de %0,14, 2000'de %0.43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin.

19 Ekim 2021 Salı 09:56 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 09:56
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Bakan Muş: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez %1'in üzerine çıktı. Bu rakam; 1980'de %0,14, 2000'de %0.43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin.

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