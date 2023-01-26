Bakan Nebati, AB yetkililerine Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak

Nebati, Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Brüksel temaslarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AP'de "Küresel Belirsizlik Döneminde, Yeni Olanaklar ve Çözümler: Türkiye Ekonomi Modeli" toplantısı gerçekleştirdiklerini anımsatan Nebati, programa yüksek katılım olduğunu bildirdi.

Nebati, etkinlikte özellikle Türkiye ekonomisini merak eden parlamenterlere bir sunum yaptığını aktararak, "Türkiye Ekonomi Modeli'nin bir yıl içerisinde elde edilmiş olan çıktılarının milletvekilleriyle paylaşılması oldukça verimli geçti." dedi.

2022 yılının dünya genelinde zor geçtiğine işaret eden Nebati, Avrupalı yetkililer ve siyasilere Türkiye'de elde edilen ekonomik sonuçların kendi ülkelerinden farklı olduğunu anlattıklarını söyledi.

Nebati, "Türkiye ile kendi ülkeleri arasında ve bulundukları platformlarda Türkiye'nin farklılığını da en iyi şekilde görebilmeleri açısından bence çok verimli bir toplantı oldu. Buraya biraz daha sık gelip Türk ekonomisinin ayrıntılarını ve elde edilmiş olan başarıları anlatmakta fayda var." diye konuştu.

- İKİ KOMİSERLE GÖRÜŞME

Nureddin Nebati, Brüksel'de, AB Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile de ayrı ayrı görüşeceğini bildirdi.



Nebati, "Her iki komiserle de farklı ortamlarda görüşmeler gerçekleştirmiştik. Özellikle de ekonomiden sorumlu Gentiloni ile görüşmemizde, 'gelip burada Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatmamız' hususunda bir talepleri söz konusu olmuştu. Fikir onlardan çıkmıştı. Çok iyi oldu. İki komiserle yapacağımız görüşmelerden sonra burada yaşayan iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

AB komiserlerinin daha önce "Türkiye'deki göstergelerin dünya ülkeleri ve kendi ülkeleri açısından farklı olduğunu gördüklerini" söylediklerini aktaran Nebati, "Özellikle de Türkiye Ekonomi Modeli'nin son bir yılda elde etmiş olduğu kazanımların hangi araçlarla gerçekleştiğini merak ediyorlardı." dedi.

Nebati, şimdi ekonomik sonuçların ortaya çıktığını ve görülebilir bir hale geldiğini belirterek, görüşmelerde bunları muhataplarıyla paylaşacağını bildirdi.

- "SADECE SİYASET DEĞİL, AYNI ZAMANDA TÜRKİYE EKONOMİSİNİN PARAMETRELERİNİN DE TARTIŞILDIĞI BİR ORTAMI KURDUK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, parlamentoda sadece siyaset değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin parametrelerinin de tartışıldığı bir ortamı kurduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bulunduğu coğrafi ortam itibarıyla çok güçlü bir yapıya sahip olduğunu, güçlü bir nüfusu olduğunu, bu nüfus içerisinde gençlerin varlığının 12 OECD ülkesinin toplamı kadar büyük olduğunu, her türlü koşulda, özellikle de kriz koşullarında, Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde uyum sağlayabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu ve Türkiye'nin tam bir üretim üssü olduğunu, özellikle de dünyanın karşı karşıya kaldığı problemlerde dünyanın taleplerini, özellikle de Avrupa'nın taleplerini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyeli de serbest ekonomi ilkelerinden asla taviz vermeden, yolunu en iyi şekilde düzenleyen ülkelerin başında gelen bir ülke olarak gerçekleştirdiğini söylememiz açısından oldukça iyi bir karşılık bulduğumuz ifade etmek istiyorum.



Özellikle 2022, dünyanın en zor yıllarından birisiydi. Dünyanın birçok ülkesinin parlamentolarında, sokaklarında, iş dünyasında 'bu yıl nasıl geçecek' diye tartışıyorlardı. Bütün veriler; dünyanın küçüleceğine, ticaretin daralacağına yönelikken Türkiye'deki bütün veriler dünyanın tersine bir noktaya geldi. Bunların nasıl gerçekleştirildiğini öğrenmeleri açısından iyi bir toplantı silsilesi olduğunu düşünüyorum."