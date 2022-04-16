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Bakan Nebati ABD'ye gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD'ye gidecek.

AA16 Nisan 2022 Cumartesi 12:00 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 12:00
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na iştirak edecek.

Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.

Bakan Nebati, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.

  • Nureddin Nebati
  • Hazine ve Maliye Bakanı

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