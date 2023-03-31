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Bakan Nebati: Borç stoğu GSYH'ye oranı 2002'den bu yana düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH'ye oranının, 2022 yılında bir önceki yıla göre 10,1 puan azalarak yüzde 31,7'ye kadar gerilediğini hatırlatarak, “Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındaki yerini giderek daha da perçinlemiştir” dedi.

IHA31 Mart 2023 Cuma 16:53 - Güncelleme:
Bakan Nebati: Borç stoğu GSYH'ye oranı 2002'den bu yana düşüyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, borç stokunun GSYH'ye oranının 2002 yılından bu yana düşüş kaydetmeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH'ye oranı, 2022 yılında, bir önceki yıla göre 10,1 puan azalarak yüzde 31,7'ye kadar gerilemiştir. Bu oran, 2002 yılında yüzde 71,5 seviyesindeydi. Söz konusu oran, AB ülkelerinde ise bugün ortalama yüzde 85 seviyelerinde seyrediyor. Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındaki yerini giderek daha da perçinlemiştir" ifadelerine yer verdi.

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