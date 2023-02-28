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Bakan Nebati, depremden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da koordinasyon toplantısına katılarak, yapımına başlanan konteyner kentte incelemelerde bulundu.

AA28 Şubat 2023 Salı 11:31 - Güncelleme:
Bakan Nebati, depremden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
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Bakan Nebati, Şanlıurfa'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıda, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Depremzedeler için AFAD tarafından Ulubağ Mahallesi'nde 114 dönüm üzerinde yapımına başlanan bin 84 konteynerden oluşacak kentin çalışmalarını yerinde inceleyen Nebati, içerisinde okul, cami, sağlık ocağı ve çocuk oyun alanlarının bulunacağı alanla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Nebati daha sonra eşi Özlem Nebati ile depremde yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretler sırasında Nebati'ye, Ayhan, Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı eşlik etti.

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