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  • Bakan Nebati: Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdi
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Bakan Nebati: Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde ocak- mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir' dedi.

DHA7 Haziran 2022 Salı 19:39 - Güncelleme:
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Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde ocak- mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir. Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. (DHA)

  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
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