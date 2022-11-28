Bakan Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

İstanbul'un ev sahipliğinde bugün gerçekleşecek İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 38. Bakanlar Toplantısı nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile bir araya geldi. Bakan Nebati, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Nebati'nin paylaşımında, "Oldukça verimli geçen görüşmede Banka ve ülkemiz arasındaki yakın işbirliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca, ülkemizin Bankaya desteğinin altını çizdiğimiz görüşmede, ülkemizin güçlü ekonomisi ile sunduğu yatırım fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk" ifadeleri yer aldı.