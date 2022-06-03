Bakan Nebati, Nijerya Maliye Bakanı Ahmed ile görüştü

Bakan Nebati, Twitter hesabından, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde düzenlenen İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Heyetler arası görüşmelerin son ayağında Batı Afrika'daki önemli ortaklardan Nijerya'nın Maliye Bakanı Ahmed ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Nebati, "Ülkelerimiz arasında imzalanan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın, yatırımların artmasına sağlayacağı katkıyı ele alarak ikili ticaretimizin hedeflenen seviyelere ulaşmasına destek olacak adımları değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Nebati, İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantılarının ardından bugün bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İlk olarak Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ve bir araya gelen Nebati, ardından Endonezya Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Birleşik Arap Emirlikleri Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed bin Hadi Ahmed Abdullah Al Hussaini, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ve Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan ile görüştü.