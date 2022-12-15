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  • Bakan Nebati: Ocak-Kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar TL'ye geriledi
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Bakan Nebati: Ocak-Kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar TL'ye geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi. Böylece, Ocak-Kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar TL'ye gerilemiştir.' dedi.

15 Aralık 2022 Perşembe 12:32 - Güncelleme:
Bakan Nebati: Ocak-Kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar TL'ye geriledi
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Twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şu ifadeleri kullandı:

Zorlukları üretimle, istihdamla ve büyümeyle aşacağız diyerek yola çıkmıştık. Ekonomimizi büyütüp gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz. Mali disiplin politikamızın çıktılarını merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinde de somut bir şekilde görmekteyiz.

Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi. Böylece, Ocak-Kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar TL'ye gerilemiştir.

Yılsonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

  • Nureddin Nebati
  • Merkezi yönetim bütçesi
  • bütçe açığı

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