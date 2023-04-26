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  • Bakan Nebati, tarımsal sulamanın desteklenmesi kararını değerlendirdi
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Bakan Nebati, tarımsal sulamanın desteklenmesi kararını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak için 2023 yılına dair tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden yüzde 50 desteklenmesi kararına ilişkin, 'Su kullanım hizmet bedeline yapılacak yüzde 50 indirimle 2023'teki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir.' ifadesini kullandı.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
Bakan Nebati, tarımsal sulamanın desteklenmesi kararını değerlendirdi
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Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik atılan adımlara bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.

Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizden gelen yoğun talep üzerine tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla 2023 tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden yüzde 50 oranında desteklenmesi ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Böylece, 2023'te 2022'ye göre yaklaşık yüzde 80 oranında artış yapılan su kullanım hizmet bedeline yapılacak yüzde 50 indirimle 2023'teki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

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