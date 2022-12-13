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Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir.' dedi.

13 Aralık 2022 Salı 12:46 - Güncelleme:
Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir.

Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir.

Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir.

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