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Bakan Nebati: Türkiye, Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Pakistan Maliye ve Gelir Bakanı Miftah Ismail ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan'a ve halkına taziyelerini ilettiğini belirterek, 'Türkiye, her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de yaralarını hızla sarmak için Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir.' ifadesini kullandı.

AA2 Eylül 2022 Cuma 21:29 - Güncelleme:
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Bakan Nebati, Twitter hesabından, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'ın Maliye ve Gelir Bakanı Ismail ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Ismail ile görüşmesinde, dost ve kardeş ülke Pakistan'a ve halkına taziyelerini ilettiğini aktaran Nebati, şunları kaydetti:

"Sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de yaralarını hızla sarmak için Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir."

  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
  • Nureddin Nebati
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nebati

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