Bakan Nebati: Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kurulu gücünde dünyada 13'üncü sırada

17 Mart 2022 Perşembe 13:50 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 14:00

Birleşik Krallık - Türkiye Yeşil Finansman Konferansı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmalarından satır başları:



Ülkemizde yatırımları ve rekabet gücünü artırmak ve finansal istikrarı güvence altına almak için yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz

TL'deki değer kaybı maalesef enflasyondaki yüksek seyirde belirleyici olmuştur

Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek konusunda kararlıyız

KKM ile finansal istikrarın sağlanması konusunda önemli bir ilerleme sağlanmıştır

KKM 10 Mart itibarıyla 557 milyar TL'ye ulaşmıştır

Yeni enstrümanlarımız tek tek devreye girmeye devam ediyor, ilave yapısal politikalarla kararlı adımlarımızı hızlandırmayı ve etkin hale getirmeyi hedefliyoruz

Yaklaşımımız bu süreçte Türk ekonomisinin yeşil dönüşümünü hızlandırarak karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmak yönündedir

Yeşil finansman Paris Anlaşması kapsamında küresel hedeflerimize ulaşmamızda kritik bir rol oynayacaktır

Yerli elektrik aracımız TOGG'un bu yıl yollarda olmasını bekliyoruz, gelecek yıl seçim kampanyamızda birçoğumuzun bu aracı kullandığını görmüş olacağız

Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kurulu gücünde dünyada 13'üncü, Avrupa'da da 6'ıncı sıraya yükselmiş durumdadır