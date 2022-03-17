Bakan Nebati: Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kurulu gücünde dünyada 13'üncü sırada

Birleşik Krallık - Türkiye Yeşil Finansman Konferansı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmalarından satır başları:
Ülkemizde yatırımları ve rekabet gücünü artırmak ve finansal istikrarı güvence altına almak için yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz
TL'deki değer kaybı maalesef enflasyondaki yüksek seyirde belirleyici olmuştur
Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek konusunda kararlıyız
KKM ile finansal istikrarın sağlanması konusunda önemli bir ilerleme sağlanmıştır
KKM 10 Mart itibarıyla 557 milyar TL'ye ulaşmıştır
Yeni enstrümanlarımız tek tek devreye girmeye devam ediyor, ilave yapısal politikalarla kararlı adımlarımızı hızlandırmayı ve etkin hale getirmeyi hedefliyoruz
Yaklaşımımız bu süreçte Türk ekonomisinin yeşil dönüşümünü hızlandırarak karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmak yönündedir
Yeşil finansman Paris Anlaşması kapsamında küresel hedeflerimize ulaşmamızda kritik bir rol oynayacaktır
Yerli elektrik aracımız TOGG'un bu yıl yollarda olmasını bekliyoruz, gelecek yıl seçim kampanyamızda birçoğumuzun bu aracı kullandığını görmüş olacağız
Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kurulu gücünde dünyada 13'üncü, Avrupa'da da 6'ıncı sıraya yükselmiş durumdadır