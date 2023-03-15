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Bakan Nebati: Yarın AFAD ödemelerin hızlı şekilde yapıldığı bir güne başlamış olacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu gece durmadan sabaha kadar (selden etkilenen bölgelerde) hasar tespit çalışmalarını yürüteceklerini belirterek, 'Yarın gün başlarken hasar tespit çalışmalarının bittiği, en azından çoğunluğunun bittiği ve AFAD tarafından gerekli ödemelerin hızlı şekilde yapıldığı bir güne başlamış olacağız inşallah.' dedi.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 19:28 - Güncelleme:
Bakan Nebati: Yarın AFAD ödemelerin hızlı şekilde yapıldığı bir güne başlamış olacağız
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Bakan Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile beraber, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa'nın sel felaketinden ciddi şekilde etkilendiğine işaret eden Nebati, özellikle Sırrın, Cavşak ve Karakoyun derelerinin dün itibarıyla başlayan yağmur neticesinde, bugüne kadar görülmeyen yoğunlukta taştığını söyledi. Bunun sonucunda yaralıların yanında, 12 vatandaşın da kaybedildiğini bildiren Nebati, depremden an fazla etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da selin etkilerini gösterdiğini anlattı.

Nebati, vefat edenlere rahmet, yaralılara şifa dilediğini ifade ederek, "İlk andan itibaren Valiliğimiz, Belediyelerimiz, Askerimiz, AFAD'ımız ve DSİ'nin çalışanlarıyla birlikte tüm ekipler canhıraş bir şekilde olaya müdahale ederek, arama kurtarma faaliyetlerine personellerimiz ve dalgıçlarımız da dahil olmak üzere, iş makinelerinin de bölgeye derhal sevk edilmesiyle işlemlere başladılar. Bugün Bakanlarımızla beraber, birçok eve özellikle de Karakoyun, Sırrın ve Cavşak'ta taşmış olan derelerin hemen yanı başındaki konutları ve iş yerlerine ziyaretlerde bulunduk. Maalesef o alanlarda ki konutlar ve iş yerleri, çok ciddi şekilde hasar görmüş. Bu gece durmadan, sabaha kadar hasar tespit çalışmalarını yürüteceğiz. Yarın gün başlarken hasar tespit çalışmalarının bittiği, en azından çoğunluğunun bittiği ve AFAD tarafından gerekli ödemelerin hızlı şekilde yapıldığı bir güne başlamış olacağız inşallah." diye konuştu.

"YILIN YARISINDA GÖRÜLEN YAĞMUR, 24 SAATTE YAĞDI"

Şanlıurfa'ya yağan yağmurun, şehrin alışkın olmadığı bir şiddette olduğuna dikkati çeken Nebati, neredeyse yılın yarısında görülen yağmurun 24 saatte yağdığını dile getirdi. Depremde de 180 vatandaşın vefat ettiğini anımsatan Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm unsurlarımızla şu anda çok ciddi bir şekilde sahadayız ve tüm gayretimizle yaraların sarılması için her türlü çabayı ortaya koyma irademizde çok net. Ben, değerli Bakanlarım ve ilgili kardeşlerimizle beraber, bu geceyi burada geçireceğiz ve inşallah farklı bir sabaha uyanmak üzere işlemlerimizi tamamlamış olacağız. Bu gece devam edecek yağmurlardan ve hafta sonunda aynı şiddette olmasa bile yine yağmurların görülebileceğine ilişkin tedbiri de elden bırakmamamız gerektiğini, tekrar zarar ve ziyana özellikle de can kaybına sebep olmayacak şekilde tedbirli olmamız gerektiğini de açıklıkla ifade edeyim. Bölgemizde şiddetli yağmur olacağı da aşikar, dolayısıyla bu konuda hepimizin tedbirli olmasında fayda var."

Nebati, bugün Şanlıurfa'da okulların tatil edildiğine de değindi. Bölgede görülen yağmurun, bu geceden itibaren hızını azaltmasını beklediklerini kaydeden Nebati, yarın tüm işlemleri tamamlamaya gayret edeceklerini vurguladı.

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