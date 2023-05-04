Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Kafasına göre vaat yazıyor

Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine resmi Twitter hesabından cevap verdi.

Nebati, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Ülkemizin dört bir yanına üniversiteler kurduk. Eğitim öğretimi teşvik etmek için birçok adım attık. Bu ülkedeki eğitimi; teksir notları kullanılan bir süreçten ücretsiz kitapların dağıtıldığı, teknolojik erişim imkanının yüksek olduğu bir sürece dönüştürdük.

Bilimin, evrenselliğinin farkında olarak öğrencilerimizin küresel düzeyde iletişimini artırdık. Diğer ülkelerle değişim programlarının uygulamasını artırdık, tahsilde olan gençlerimizi pasaport harcından istisna tuttuk.

"DÜŞÜNMEDEN KAFASINA GÖRE VAAT YAZIYOR"

Biz, bu ve benzeri birçok teşvikle bir TEKNOFEST gençliği oluşturmaya çalışırken; CHP Genel Başkanı ise nasıl yapılır, etkisi ne olur diye düşünmeden kafasına göre vaat yazıyor."