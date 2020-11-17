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Bakan Nikolova: Bulgaristan ve Türkiye, turizm alanındaki politikalarıyla örnek teşkil ediyor

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariyana Nikolova turizm sektöründe faaliyet gösteren 50'yi aşkın Bulgar ve Türk şirketinin katıldığı iş forumunun açılışını yaptı. Bakan Nikolova, “Bulgaristan ve Türkiye, turizm alanındaki politikalarıyla örnek teşkil ediyor. Sektörde elde edilen sonuçlar, turizm mübadeleleri ve mevcut ticari hacmin korunması önem taşıyor' dedi.

AA17 Kasım 2020 Salı 16:18 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 16:18
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Bakan Nikolova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda düzenlenen forumun açılışında yaptığı konuşmada “Bulgaristan hükümeti, Kovid-19 ortamında sınır geçişlerinde maksimum düzeyde esnek bir politika uyguluyor.” dedi.

Turizm Bakanlığı Basın Merkezi, forumda her iki ülkenin turizm sektöründeki başarılı uygulamalarının ele alındığını, karşılıklı yatırım olanaklarının değerlendirildiğini ve sektörün dijitalleşmesine ilişkin deneyimlerin paylaşıldığını duyurdu.

“Bulgaristan hükümeti, Kovid-19 ortamında sınır geçişlerinde maksimum düzeyde esnek bir politika uyguluyor.” değerlendirmesini yapan Bakan Nikolova, “Bulgaristan ve Türkiye, turizm alanındaki politikalarıyla örnek teşkil ediyor. Sektörde elde edilen sonuçlar, turizm mübadeleleri ve mevcut ticari hacmin korunması önem taşıyor" dedi.

Nikolova, Bulgaristan ile Türkiye arasında uzun yıllardır devam etmekte olan olumlu tablonun altını çizerek, bu karşılıklı iş birliğinin de güven tesis eden ortaklığı dayandığını hatırlattı.

Forumun düzenlenmesine destek veren Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, komşu iki ülke vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerinin devamı açısından sınırlarının daima açık kalması gerektiğini söyledi.

Sekizkök, iki ülkenin karşılıklı olarak konuklarının sağlık güvenliği için gerekli önlemleri aldığına da dikkati çekti.

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