Bakan Özer: Ankara'ya yapılan eğitim yatırımı 4.3 milyar liraya yükseltildi

AA 11 Mart 2022 Cuma 17:12 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 17:12

Ankara Vilayetler Evi'nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özer, Ankara'da eğitimin kalitesinin artırılmasıyla ilgili kasım ayında yapılan ilk toplantıda alınan kararların gelişiminin değerlendirildiğini ve hangi yeni yatırımların yapılabileceğinin görüşüldüğünü söyledi.

Özer, ülke genelinde 81 ilde okulların güvenliğini artırmayla ilgili hem güçlendirme hem de "yık-yap" çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, bu kapsamda Ankara'da 173 binadan oluşan 81 okulun güçlendirmesini 2022'de tamamlayacaklarını ve yaklaşık 500 milyonluk bütçenin güçlendirme çalışması için ayrıldığını bildirdi.

Böylece 2022'de güçlendirmesi tamamlanmayan hiçbir okulun kalmayacağını dile getiren Özer, "Kasım 2021'de değerlendirme toplantısının birincisini yaptığımız zaman 71 okulu devlet yatırım planına almıştık. Bunu 2022'de 170'e çıkarttık. Yaklaşık 2,6 milyarlık eğitim yatırımını Ankara'mıza vermiş olduk." diye konuştu.

- "DOĞAL GAZA ERİŞİM SÜRECİNİ HAZİRAN AYI İTİBARIYLA TAMAMLAYACAĞIZ"

Özer, temel eğitimdeki yatırımların yanı sıra maliyeti 1 milyar lira olan 1 fen lisesi olmak üzere 14 lise, 4'ü özel eğitim kampüsü, 6 öğrenci pansiyonu ve 13 atölyenin de 2022 içerisinde hızlı şekilde yapılacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Ankara'da doğal gaz erişimine sahip olan okulların doğal gaza erişim sürecini haziran ayı itibarıyla tamamlayacağız. Şu anda erişimi olan 46 okulun çalışması devam ediyor. Tesisatları yeni çekilen 58 okulumuz var. İnşallah onların da doğal gaz dönüşümlerini tamamlayacağız. Bu dönüşümler için de 50 milyonluk bütçemizi Ankara'mıza ayırmış bulunuyoruz. Ankara'daki okullarımızın eğitim ortamlarının çok daha nitelikli hale gelmesiyle ilgili küçük onarımlara 2021'de valiliğimizle başlamıştık. Aynı tempoyla okullarımızın küçük ve büyük onarımlarını yapmaya devam ediyoruz. Bunlar için de yaklaşık 70 milyonluk yatırımı Ankara'mıza aktarmış bulunuyoruz.

Temel ve ortaöğretimde 3,6 milyarlık okul yapımı, 500 milyonluk okul güçlendirmesi, 50 milyonluk doğal gaz dönüşümü ve 70 milyonluk da küçük ve büyük onarım olmak üzere Ankara'mıza yaklaşık 4,3 milyarlık eğitim yatırımını vermiş bulunuyoruz. Başlangıçtaki planlarımız 1 milyar lira civarında olmasına rağmen bu değerlendirme toplantılarıyla sahadaki problemleri de çok iyi görerek, hızlı bir şekilde eğitimle ilgili sorunları çözmek için bütçeyi 4 kat artırarak 4,3 milyar liralık yatırımı Ankara'mıza kazandırmış olduk."

- "FEN LİSESİ SAYISI 18'E YÜKSELECEK"

Mamak, Yenimahalle ve Altındağ'a yapılacak yeni fen liseleriyle Ankara'da 15 olan fen lisesi sayısının 18'e yükseltileceğini açıklayan Özer, şunları kaydetti:

"Ankara'da 14 bilim sanat merkezimiz vardı, 11 ilçemizde bilim sanat merkezi yoktu. Bugün itibarıyla 11 ilçemizin tamamına da bilim sanat merkezi kurma kararı aldık. İlave olarak merkez ilçelerde 5 bilim sanat merkezi kurarak 16 yeni bilim sanat merkezimizi Ankara'mıza kazandırmış olduk. Dolayısıyla Ankara'daki bilim sanat merkezlerini 14'ten 30'a çıkarmış olduk."

Toplantıya, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı AK Parti Ankara milletvekilleri de katıldı.