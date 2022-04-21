Bakan Özer çocuklarla barış ekmeği yoğurdu

Bakan Özer, Esenler Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Dörtyol Meydanı'nda düzenlediği "13. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali"ne katıldı.

Festivalde konuşan Bakan Özer, cumartesi günü uzun bir aradan sonra coşkulu bir şekilde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatarak, Türkiye ve tüm dünyadaki çocukların bayramını kutladı.

Bugün hem ramazan-ı şerif olması hasebiyle hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası hem de barış nedeniyle bir arada bulunmanın büyük bir tevafuk olduğunu dile getiren Bakan Özer, "Çünkü ramazan-ı şerif, diğer insanların dertleriyle hemhal olma ayıdır. Çocuklara ithaf edilen bu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuk nezdinde sevginin, barışın, adaletin, kardeşliğin tüm dünyaya verdiği bir mesajdır." dedi.

Ekmeğin tüm inançlarda kutsal olduğunu belirten Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"İşte tüm dünyanın çocuklarını, tüm inançlarda kutsal olan ekmekle birleştirip, tüm dünyaya Esenler Belediyesi'nden verilen bu mesaj çok anlamlı. Bu medeniyet, bu toprakların, bu coğrafyanın en önemli besleyici normları olan medeniyet değerlerimiz, barışın ve esenliğin tüm dünyaya yayılmasını odağına almış olan bir medeniyet. Çünkü bu medeniyetin değerlerinde, 'İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır' der. Bu medeniyette yetişen insanlar, barışın temsilcileridir, barışın güvercinleridir."

- "TÜM DÜNYADA BARIŞIN EGEMEN OLMASINI DİLİYORUM"

Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun 13 yıldan beri istikrarlı bir şekilde tüm dünyaya seslendiği mesajın, tüm dünyanın en acil ihtiyacı olan barış ve esenlik mesajı olduğunu anlatan Bakan Özer, "Başlamak çok önemli ama sürdürebilmek çok daha önemli. Ülke olarak, toplum olarak en fazla ihtiyacımız olan şey, iyi şeyleri sürdürebilir kılmak. Esenler Belediyemiz bunun en güzel örneklerinden bir tanesini bugün yapıyor. 13 yıldan beri istikrarlı bir şekilde gönül coğrafyasından çocuklarımızı Esenler'e getiriyor, tüm dünyaya barışın, sevginin, selametin, esenliğin mesajını veriyor." ifadelerini kullandı.

Özer, yurt dışından gelen çocuk ve gençleri kutlayarak, "Bildiğiniz gibi Atatürk, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocuklarına bu bayramı hediye etmedi. Tüm dünya çocuklarına hediye etti. Bu çocuklarımızın da 23 Nisan'ını kutluyorum. Barış ekmeği vesilesiyle tam da ihtiyaç duyulan bir anda savaşların, göçlerin, çocukların mağdur olduğu ortamların yaygınlaştığı bir dönemde bu etkinlik vesilesiyle tüm dünyada barışın egemen olmasını diliyorum." diye konuştu.

- BAKAN ÖZER ÇOCUKLARLA BARIŞ EKMEĞİ YOĞURDU

Festivale İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Romanya, Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Irak'tan davetli çocuklar ile ilçedeki okullarda eğitim gören bazı öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Etkinlikte daha sonra Bakan Özer, Vali Yerlikaya ve Göksu önlük giyerek, yurt dışından gelen öğrencilerin getirdiği su ve una, Türkiye mayasını ekleyerek, hamur yoğurma makinesinde karıştırdı.

- EKMEK DİLİMLERİ BİDEN VE PUTİN'E GÖNDERİLDİ

Hazırlanan ekmek hamuru sahneye kurulan fırında pişirildi. Bakan Özer'in kestiği ekmek dilimi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Vali Yerlikaya'nın kestiği ekmek dilimi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Göksu'nun kestiği ekmek dilimi de ABD Başkanı Joe Biden'a postalanmak üzere öğrenciler tarafından etkinlik alanında bulunan PTT aracına teslim edildi.

Bakan Özer ve beraberindekiler ayrıca festival alanındaki Barış Duvarı'nın da açılışını gerçekleştirdi. Konuk ülkelerden çocukların halk oyunu gösterileriyle etkinlik sona erdi.