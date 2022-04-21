Bakan Özer, Kilis'te

Çeşitli temaslarla bulunmak üzere Kilis'e gelen Özer, Valilik binasında şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilere, çalışma arkadaşlarıyla illeri ziyaret ettiklerini ve sahadaki talepleri dinlemek ve eğitim kalitesini artırmak için ellerinden gelenleri yaptıklarını aktardı.

Kilis'teki eğitimi çok daha yukarı taşımak ve kalitesini artırmak için yapılabilecekleri İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda kapsamlı şekilde ele alacaklarını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"İnşallah eğitimdeki mevcut durumundan çok daha iyi noktalara taşıyabilmek için Kilis'in ihtiyaç duymuş olduğu tüm eğitim yatırımlarını bütçemiz ölçeğinde karşılamak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Kilis eskiden beri eğitimle ilgili çok büyük bir yük taşıyor. Kilis, sadece kendi vatandaşlarımız değil geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili de eğitimde ciddi yük taşıyan illerden biri, ciddi fedakarlık yapılıyor. İnşallah Bakanlığımızın destekleriyle buradaki eğitim ortamlarını çok daha iyi noktalara taşıyabilmek imkanımız olacak."

Konuşmasının ardından değerlendirme toplantısına geçen Bakan Özer'e Vali Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile diğer ilgililer eşlik etti.