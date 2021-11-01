Bakan Özer, mevkidaşı Amrullayev ile bir araya geldi

AA 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:01 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:01

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özer, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Tevfik İleri Salonu'nda Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü.

Amrullayev ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer, son dönemde düzenli aralıklarla yapılan karşılıklı ziyaretler sonucu iş birliklerinin gelişerek, somut çıktılarla neticelenme fırsatına kavuşulduğunu bildirdi.

Özer, "Bu kapsamda imzalamış olduğumuz mesleki ve teknik eğitime ilişkin protokole ayrı bir önem atfetmekteyim. Çağın imkanları ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda niteliklerinin artırılması için önemli bir oranda emek ve kaynak harcadığımız mesleki ve teknik eğitim, geniş bir birikime erişmiş durumdadır. Bu birikimin işlerliği, mesleki eğitim kurumlarımızın ilk günlerinden itibaren Kovid-19 salgınına karşı mücadeleye etkin bir şekilde verdikleri destekle kanıtlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, Türkiye'nin mesleki eğitim alanındaki tüm tecrübelerini Azerbaycan eğitim kurumlarına aktarmayı arzu ettiklerini belirterek, salgın sürecinde eğitim konusunda edindikleri deneyimleri de Azerbaycan ile paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

İki ülke arasında eğitim alanındaki ilişkilerin merkezinde Bakü Türk eğitim kurumlarının bulunduğunu hatırlatan Özer, karşılıklı anlayış çerçevesinde bu eğitim kurumlarının daha geniş imkanlara kavuşturulacağına inandığını vurguladı.

Bakan Emin Amrullayev de Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini ifade etti.

Görüşmeye, Milli Eğitim bakan yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Karahan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Cemal Yıldız ile Azerbaycan heyeti katıldı.