Bakan Özer: Ümidimiz devletine milletine saygılı gençler yetiştirmek

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Sakalıkesik Mahallesi'nde bulunan eski okul binası, restore edilerek Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü.

Bakan Özer, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sonrası eğitimde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Salgın döneminde tersine göçün başladığını, insanların metropollerden köylerine döndüğünü ve bu nedenle tersine akış sonrası eğitim alanında yeni yatırımlar yapmaya başladıklarını ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"7 bin köydeki okulları aktif hale getirmek, mahalle kapsamındaki yerlerde okulları yeniden bir şekilde eğitimle ilişkilendirmek için kampanya başlattık. Okulun ötesinde anlamı olduğu için buralara 'Köy Yaşam Merkezi' dedik. Mevzuat olarak ilk adımı köy okullarının açılmasındaki sayı şartını kaldırarak yaptık. 922 ilçemize bağlı tüm köylerde istenildiği durumda öğrenci varsa okulları devreye sokacağız. Bir adım daha attık, köylerdeki anaokulların açılması için 10 öğrenci şartını 5'e düşürdük. Bu adımla 1800 köyde 12 bin yavrumuz okul öncesi eğitimle tanıştı."

- "TARIM VE HAYVANCILIKLA İLGİLİ HER TÜRLÜ EĞİTİME KÖYLÜLERİ ULAŞTIRACAĞIZ"

Özer, yapılan çalışmalar kapsamında halk eğitim merkezlerinde birtakım yenilikler yapıldığına işaret ederek, bu çalışmaların ise 7'den 70'e herkesi kapsadığını anlattı.

Eğitim desteği kapsamında bu yıl her ay 1 milyon vatandaşa ulaşmayı amaçladıklarını aktaran Özer, "2012'de 998 halk eğitim merkezinden yararlanan vatandaş sayısı 5 milyondu. Şu an 6 ayda 6.3 milyon vatandaşa ulaştık. Bunların yüzde 70'i kadınlarımız. Yıl sonuna kadar bu kapasiteyi en az 12 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz. Sayı toplamda 10 milyon olsa, bunun 7 milyonu kadın olacak. Mahallerdeki tüm kadınlar, erkekler, gençler kurduğumuz halk eğitim merkezlerinde, taleplerine şehir merkezine gitmeden ulaşacak. Bunları yaparken de Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte hareket ediyoruz. Köylünün, vatandaşın ihtiyaç duyduğu her şeyi onlara ulaştıracağız. Tarım ve hayvancılıkla ilgili köylümüzün, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim hizmetine tüm köylülerimizi ulaştıracağız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile de birtakım çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özer, Köy Yaşam Merkezlerini birer kamp haline getireceklerini belirtti.

- "YENİ BİR EĞİTİM VE KÜLTÜR HAMLESİNİ BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ"

Artık bu tip merkezlerde gençlerin, çocukların yaz kurslarına, kamplarına katıldığı mekanlar oluşturacaklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"İlk kez tıpkı bir ibadethane gibi bu destinasyonda ilk okuldaki, anasınıfında çocuğumuzu da yetişkini de yaşlısını da bu eğitim çerçevesinde bir araya getireceğiz. Böylece yetişkinlerimizle, çocuklarımızı temas kurma kabiliyetini artıracağız. Bu çok kıymetli. Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece akademik olarak güçlü gençler yetiştirmek istemiyoruz. Aynı zamanda devletine saygılı, milletiyle iletişim halinde ve milletinin gerekliliklerine saygılı gençler yetiştirmek istiyoruz. İşte bunlar bu köy yaşam merkezlerinde olacak. Ben inanıyorum ki yakmış olduğumuz meşale, tüm köylerde, ilçelerde, büyükşehirlerimizde de karşılık bulacak. Yeni bir konseptle yeni bir anlayışıyla, yine köyden başlayan, yeni bir eğitim ve kültür hamlesini bu şekilde başlatmış olacağız."

Konuşmaların ardından beraberindekilerle merkezi gezen Özer, daha sonra bina önündeki sahada çocuklarla top oynayarak penaltı atışı yaptı.

Açılışa, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Selami Altınok, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile çok sayıda vatandaş katıldı.