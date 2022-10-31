İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2022 Pazartesi / 5 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6171
  • EURO
    18,5045
  • ALTIN
    980.799
  • BIST100
    3932.64
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Özer'den okul kantinlerinin kira artışıyla ilgili açıklama: Yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık
Güncel

Bakan Özer'den okul kantinlerinin kira artışıyla ilgili açıklama: Yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul kantinlerindeki kira artışını, 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldıklarını söyledi.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 11:54 - Güncelleme:
Bakan Özer'den okul kantinlerinin kira artışıyla ilgili açıklama: Yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık
ABONE OL

Kocaeli Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzalayan Özer, yaptığı açıklamada, illerde çok kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, Kocaeli'de de bugün yapılacak değerlendirmelerin ardından müjdeler vereceklerini kaydetti.

Son 2 haftadır, okulların bünyesinde bulunan kantinlerin kira ve ürünlerdeki fiyat artışlarına ilişkin şikayetler almaya başladıklarını aktaran Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Kapsamlı bir şekilde tüm Türkiye'deki kantinlerimizin kira artışlarını incelemeye başladık ve en son Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile kapsamlı bir şekilde değerlendirme yaptık. Bugün Maliye Bakanımızla da bir görüşme gerçekleştirdik. Ve öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin, okula gelen velilerimizin, okulların içerisindeki kantinlerden sağlıklı ve makul fiyatla faydalanabilmeleri için 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık."

- "AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZİ SAĞLIKLI ÜRÜNLERLE BULUŞMALARINI SAĞLAMAK"

Bugün gerekli yazışmaları da tamamlayarak okul kantinlerindeki kira artışını sabitleyeceklerini belirten Özer, amaçlarının gençlerin, çocukların çok sağlıklı ve makul bir fiyatla bu hizmetten faydalanabilmeleri olduğunu kaydetti.

Bu kira indirimini sağladıktan sonra kantin ürünlerindeki indirimin de okul yöneticileri tarafından takip edileceğini kaydeden Özer, "Çünkü amacımız kantin işletmecilerini mağdur etmeden ama en önemlisi o hizmetten yararlanan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin makul ve sağlıklı ürünlerle buluşmalarını sağlamak." dedi.

Vali Seddar Yavuz, Bakan Özer'e ziyaretin anısında vazo hediye etti.

Daha sonra basına kapalı devam eden ziyarette, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman, İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt da yer aldı.

  • Mahmut Özer
  • kantin
  • kira

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.