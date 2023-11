Bakan Özhaseki Azerbaycan'da: Filistin'de bir katliam işleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki resmi ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan'da temaslarına başladı. Özhaseki, başkent Bakü'de Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakan Özhaseki, Azerbaycan Şehitler Hıyabanı'ndaki anıta da çelenk koydu. Sonrasında Bakü Türk Şehitliği'ne geçen Özhaseki, buradaki anıta da çelenk sundu, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve anıt defterini imzaladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki Azerbaycan'a iklim ve meteoroloji alanında yapılacak toplantı için geldiklerini belirterek, "Daha önce yaptığımız iki ülke arasındaki birtakım anlaşmalara, sözleşmelere dayalı olarak bu ilişkiyi devam ettiriyoruz. Biz bu münasebetleri sonuna kadar zaten devam ettirmekte de kararlıyız. Türk dünyasında olan her türlü sosyal, içtimai, ekonomik ne kadar olay varsa bizi yakından ilgilendiriyor. Eğer burada keder varsa biz üzülüyoruz, burada bir sevinç varsa onu da paylaşıyoruz. Bundan sonra da inşallah ilanihaye bu tür duyguları devam ettirmeye de kararlıyız. Bu vesileyle gerek hükümetimizin her bir alanındaki bakan arkadaşlarımız, gerekse Türkiye Cumhuriyeti'ne ait her bir kurum gerek Azerbaycan'da gerekse Türk illerinde olan her bir olayla yakından ilgilenmeye de devam edecektir. Bunun önemini biz hissettiğimiz için her alanda da bu iş birliğini sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Bizim gözümüzün nuru yüce Peygamberimiz, 'Birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var' buyuruyor. O yüzden biz bir olmaya da devam etmeliyiz" dedi.

"FİLİSTİN'DE BİR KATLİAM İŞLENİYOR"

İslam ve Türk dünyasının değerlerine düşman olanların bir araya geldiklerini vurgulayan Özhaseki, "Nasıl vicdansızca saldırdıklarını ve herhangi bir etik kural, ahlaki kural tanımadan barbarca saldırılar karşısında nasıl göz yumduklarını hep beraber görebilirsiniz. Bütün dünyanın gözü önünde şimdi Filistin'de bir katliam işleniyor. Sadece iki ordu asla orada çarpışmıyor. Bunu böyle bilelim. Masumlar ölüyor, kadınlar ölüyor, çocuklar ölüyor, hastaneler basılıyor ve çok kötü görüntüler geliyor. Bunları izlemekten bile emin olun haya duyuyoruz. Fakat basit bir dille bile bunu kınayamayan bir Avrupa var ve Amerika var. Bundan da son derece üzüntü duyuyoruz. Demek ki biz bir olursak, güçlü olursak karşımızdaki kötülere bir şey yapamazlar. İnşallah bundan sonra biz beraber olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Bakü temasları kapsamında 2. Türk Dünyası Meteoroloji Forumu'na katılacak olan Özhaseki, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya gelecek.