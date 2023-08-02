Bakan Özhaseki: Dönüşüm projesinde başvuru sayısı 146 bin 376'ya ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, A Haber'de sorularını cevapladı.

Bakan Özhaseki'nin konuşmasından satır başları şöyle:

DEPREM BÖLGESİNİN İNŞASINDA SON DURUM

Asrın felaketi desek de şahsi kanaatim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde başımıza gelebilecek en büyük felaketle karşılaştık. 18 il etkilendi bundan 14 milyon insan etkilendi. 850 bin bağımsız birim yıkıldı harap oldu veya yıkılacak ağır hasarlı. Bunun 680 bini konut 170 bini de dükkan iş yeri depo vesaire gibi yerler. Biz o bölgede Bakanlık olarak ilk günlerde hızlı davranıp önce rezerv alanlar tespit etmişiz sağlam zeminlerde 180 bin civarında konutun inşasına başlamışız. Bunlar şehrin merkezlerinden 5 km, 7 km veya 10 km uzakta yerler.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ HANGİ AŞAMADA?

Bir taraftan da şimdi yerinde dönüşüm diye bir proje açıkladık. Vatandaş evini kendi yerinde yapmak isterse ona da destek verelim diye. Sayı da baya oldu. Bunun sebebi bir taraftan gerektiği kadar rezerv alan bulamıyoruz. Bir taraftan da vatandaş hatırasının olduğu yerde daha önce çocukluğunun geçtiği veya komşu ilişkisinin bulunduğu yerlerden ayrılmak istemiyor. Eski yerinde hayatını devam ettirmek istiyor.

Dönüşüm projesine başvuru sayısı 146 bin 376'ya ulaştı. Burada her biri için bir müracaat olduğunda kronometre devam ediyor. Ben bunu takip ediyorum buradan. Bunların içerisinde 125 bin kişi konut yapmak için müracaat etmiş. 21 bin kişi de ticari dükkan yapmak için müracaat etmiş. Hangi şehirler ne kadar müracaat ettiyse onların da listesi var bende. En fazla müracaat şu anda Hatay'da var. 60 bini geçmiş durumda.

Kahramanmaraş'ta 20 bin civarında Malatya'da 19 bin Adıyaman'da 11 bin civarında vatandaşımız müracaat etmiş.

AFETZEDEYE 500 BİN TL HİBE VE FAİZSİZ KREDİ

Kredi 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl vadeli olacak.

"FAY HATLARI YEŞİL ALAN OLARAK KALACAK"

Dere yatakları ve sıvılaşma alanlarında konuta izin yok.

"İNŞAATLARIN HER AŞAMASI DENETLENECEK"

Standartlara uygun yapılar 8'lik depreme bile dayanır.

"23 NOKTADA TOKİ BÜROSU AÇILDI"

Yarım kalan projeler TOKİ eliyle devam ettirilecek.

"YEREL MÜTEAHHİTLERLE ÇALIŞILACAK"

TOKİ inşaatların her aşamasını denetleyecek.