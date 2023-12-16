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Bakan Özhaseki duyurdu: “Bina Kimlik Sistemi”ne geçiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, '81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya başladığımız ve belirli periyotlarla denetleyeceğimiz “Bina Kimlik Sistemi” ile; kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz.' dedi.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki duyurdu: “Bina Kimlik Sistemi”ne geçiliyor
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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 2021'de hayata geçirilen Bina Kimlik Sistemi uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Özhaseki, 144 bin binada "Bina Kimlik Sistemi"ne geçildiğini belirterek, "Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya başladığımız ve belirli periyotlarla denetleyeceğimiz, 'Bina Kimlik Sistemi' ile kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların telefonlarından QR kodları okutarak o bina hakkında genel bilgi sahibi olabileceğini, bina sakinlerinin ise e-Devlet üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabileceğini belirten Özhaseki, sisteme ilişkin videoya da paylaşımında yer verdi.

2021 ÖNCESİ YAPILARIN DA SİSTEME DAHİL EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

Videoda, uygulama ile ilgili değerlendirmelerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Denetim Daire Başkanı Doğan Yorulmaz ise denetim faaliyeti sona eren binalarda, ekiplerin dijital kimlik belgesini oluşturup binaya monte ettiğini anlattı. Yorulmaz, 2021'den önceki yapıların da benzer şekilde kimlik bilgilerinin oluşturulup denetime katılmasının hedeflendiğini kaydetti.

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