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Bakan Özhaseki, Kayseri'de Togg'la turladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de yerli otomobil Togg'un direksiyonuna geçti.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki, Kayseri'de Togg'la turladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, "Yerli ve milli gururumuz Togg ile Kayseri yollarındaydık. Milletimiz de ben de çok beğendik." ifadelerini kullandı.

Arabanın özelliklerine işaret eden Bakan Özhaseki, "Gerçekten güzel bir araba, müthiş bir şey. Arabadan ses, soluk çıkmıyor. Sessizce gidiyor. Milletin sevdiği kadar var. Çok rahat ve süratli bir araba anında hızlanıyor. Camları diğer araçlara göre çok geniş. Elektrikli araç olunca egzoz gazı denen dert olmuyor. Yayalar da rahatsız olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

TOGG'U MAKAM ARACI OLARAK KULLANACAĞINI VURGULAYAN ÖZHASEKİ, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Bu güzel özelliklerin yanında onlarca yılın hasreti olan yerli bir imalat, yerli bir araç rüyalarımızı süsleyen bir dünya markasını çıkarmış olmanın haklı kıvancı, gururu çok şükür insanın içini okşuyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu milletin gururu oldular. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mız 5 babayiğitten bahsediyordu. Onlar da risk aldılar, ellerini taşın altına koydular."

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