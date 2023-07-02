İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2023 Pazar / 14 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konutların teslim tarihi belli oldu
Güncel

Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konutların teslim tarihi belli oldu

Deprem bölgelerinde yapılacak konutlarla ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları Ekim, Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak' ifadelerini kullandı.

2 Temmuz 2023 Pazar 14:57 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konutların teslim tarihi belli oldu
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgelerindeki konutlar için ilk etapta 180 bin civarında ihale yapıldığını açıkladı. Bakan Özhaseki bunlarla ilgili ilk teslimatların ise Ekim, Kasım ve Aralık ayı gibi yapılacağı müjdesini verdi.

Bakan Özhaseki deprem bölgelerinde yapılacak konutlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

- İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları Ekim,Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak.

- Bundan sonra ne olursa olsun fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacak. Deprem bölgelerinde yapılaşmaya hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.