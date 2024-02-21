Bakan Özhaseki: TOKİ konutlarını yıl sonuna kadar teslim edeceğiz

Bir dizi program kapsamında Adana'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ile birlikte Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Özhaseki, hak sahiplerine müjdeli haberi açıkladı. Bakan Özhaseki; "Adana'da yapılan TOKİ konutları için tören düzenledik. Onun töreni için geldik, hak sahiplerine evlerini dağıttık. Geride kalan kardeşlerimizin evlerini de 1 sene içerisinde teslim edeceğiz. Bu arada kira yardımlarımız da evlerine geçinceye kadar devam edecek. Hayırlı bir iş için geldik. Gelmişken de burada daha önceden bizim başladığımız inşaatları bir kez daha görelim diye tek tek geziyoruz. Burada 950 civarında yer yıkıldı ve bu sayıya yakın bir iş yeri ve konut yapılıyor. 2 sene gibi bir süre verilmiş. 1 sene kalmış. Bu süreyi de bugün müteahhit ile görüşüp geriye çekip bu senenin sonuna kadar teslim etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

EN GÜZEL HİZMETLERİ ADANA'YA YAPALIM

Adana'nın çok önemli bir şehir olduğunu ve gerçek belediyecilik ile hak ettiği yere gelebileceğini anlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Ben 21 sene Kayseri'de belediye başkanlığı yaptım ve deli gibi çalıştım. Zamanında Aytaç abi Adana'da 'Ben size Paris'i değil, Kayseri'yi vaat ediyorum' pankartı asmıştı. Bende sorduğumda Kayseri'nin Adana'yı geçtiğini ve hizmetlerinin çok güzel olduğunu söyledi. Bizim derdimiz hizmet, eser belediyeciliğiydi. Buna inandık ve böyle hizmet ettik. Ancak birçok yerde gördüğüm manzara beni ürkütüyor. Adana ve Kayseri arasında çok ciddi fark var. Adana'da 12 ay inşaatta yapılır tarım da yapılır. Ancak Kayseri'de bunların hiçbiri yok. Niye bu Adana o zaman geride kalıyor? Fatih kardeşim de Halil hocamda sizlere hizmet için yanınızdalar. Onlara sahip çıkın bizde arkalarında durup en güzel hizmetleri Adana'ya yapalım" diye konuştu.

KOCAİSPİR: ADANA'YA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde Adana'nın en büyük kentsel dönüşümlerinden birini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Kocaispir ise; "Hak sahiplerimizle karşılıklı helalleşerek, birbirimizi ikna ederek ilerledik. Hep beraber büyük emek verdik. Şu anda binalarımız yükseliyor. Allah nasip ederse çok yakında vatandaşlarımız evlerinde oturmaya başlayacaklar. Yüreğir'e geride bıraktığımız 5 yıl içerisinde imkânlarımız ölçüsünde güzel hizmetler yapmaya gayret ettik. Arkamızda güzel bir hikâye bırakıyoruz. Bizden sonra da inşallah Halil Nacar başkanımız hizmetlere devam edecek. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ilhamla insanlarımızın gönlüne girmeyi, gönül köprüleri kurmayı her işimizin başına koyuyoruz. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin dualarını alarak Adana'mıza ve Yüreğir'e hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki daha sonra Yüreğir Belediyesi'ni ziyaret etti.