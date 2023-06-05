Bakan Özhaseki toplantısını gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakan yardımcıları ve genel müdürlerle birlikte ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bakanlık sürecindeki ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bakan yardımcılarımız ve genel müdürlerimiz ile birlikte 'bismillah' diyerek ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar. İnşallah afet bölgesindeki konutları vatandaşlarımıza hızlıca teslim edeceğiz ve bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte şehirlerimize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz" dedi.