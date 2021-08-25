Bakan Pakdemirli: 1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta gerçekleştirilecek

25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:46 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:46

Bakan Pakdemirli: 10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9.5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek.