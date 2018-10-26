Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri bu akşam başlıyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter'dan 'Üreticimizin yüzünü güldürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çiğ süt desteği kapsamında bu yılın ikinci 3 aylık dönemi için 256 bin 571 üreticimize 194 Milyon Liralık destek ödemesine bugün saat 18.00'den itibaren başlıyoruz. Üretici kardeşlerime hayırlı olsun' açıklamasında bulundu.