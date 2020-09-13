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  • Bakan Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır
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Bakan Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor. An itibariyle aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır.

DHA13 Eylül 2020 Pazar 10:27 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 10:34
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