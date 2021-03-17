Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

AA 17 Mart 2021 Çarşamba 14:44 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 14:44

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pakdemirli, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Aliyev de teşekkür ederek Pakdemirli'den Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı şekilde geliştiği ve tarım alanındaki iş birliğinin daha da genişlemesine olan güven ifade edildi.

Aliyev ve Pakdemirli, tarım alanındaki iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.