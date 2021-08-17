Bakan Pakdemirli Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

AA 17 Ağustos 2021 Salı 17:32 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 17:32

Pakdemirli, Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören sokak ve caddelerde incelemelerde bulundu.

Arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Pakdemirli, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Pakdemirli, incelemeler sırasında vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Pakdemirli, incelemelerinin ardından Ezine Çayı üzerinde yıkılan bir köprünün yerine kurulan menfez köprü üstünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Devletin tüm kurumlarıyla sel bölgesinde yaptığı güzel çalışmalardan vatandaşların memnun olduğunu belirten Pakdemirli, ilçede hayatın bir an evvel normale dönmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Pakdemirli, sele yönelik teknik inceleme raporu hazırlandığını ifade ederek, "Tabii yukarı havzanın çok eğimli ve aşağı doğru yüzlerce yıldır beklenmeyen bir yağışın olması ve bunun da heyelanla birlikte birleşerek, biriken rusubatların barajlama yaparak burayı zaman zaman çok şiddetli su yağmurunun altına tutması, ilçede bu olaylara sebebiyet vermiş gözüküyor." diye konuştu.

- "BEKLENENİN ÜZERİNDE YAĞIŞ OLMASI NEDENİYLE TEDBİRLER YETERLİ OLMADI"

Ezine Çayı boyunca 3 kilometrenin üzerinde tahkimat ile çayın yukarısında tersip bentleri ve ıslah sekileri bulunduğunu ancak beklenenin üzerinde bir yağış olması nedeniyle tedbirlerin yeterli olmadığını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren bu yağışları yeni normaller olarak kabul ederek gerekli yatırımlara başlıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz nehirde çeşitli kamu kurumlarına ait 6 köprü var. Bu 6 köprünün de hepsini üstlenerek en hızlı bir şekilde yapacağız. En iyisini, en güzelini tekrar Kastamonu, Sinop ve Bartın için hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. Elbette çıkarılacak olan dersler vardır, bu dersler de alınacaktır."

Pakdemirli, kamu kurumlarından afetler konusunda gelen uyarıların dikkate alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.