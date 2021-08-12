İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2021 Perşembe / 4 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5666
  • EURO
    10,0726
  • ALTIN
    482.119
  • BIST100
    1436.11
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Pakdemirli: Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi
Güncel

Bakan Pakdemirli: Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım.'

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 16:23 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:31
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım."

"Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık."

"Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık."

"Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık."

"(Sinop, Kastamonu, Bartın) Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.