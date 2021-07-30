İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2021 Cuma / 20 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4636
  • EURO
    10,0706
  • ALTIN
    497.359
  • BIST100
    1391.64
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Pakdemirli duyurdu: 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
Güncel

Bakan Pakdemirli duyurdu: 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA30 Temmuz 2021 Cuma 00:23 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 00:23
ABONE OL

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-29 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının ise devam ettiği yer aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.