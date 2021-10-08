Bakan Pakdemirli: Türkiye 21. yüzyılda dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alacak

AA 8 Ekim 2021 Cuma 14:16 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 14:16

Bir dizi programa katılmak üzere Karaman'a gelen Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Abidin Çağlayan ile bir süre görüşen Bakan Pakdemirli, daha sonra il teşkilatının konferans salonunda partililerle bir araya geldi.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, 2023'e çok az bir süre kaldığını, 2023 seçimlerinin Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olacağını belirtti. Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Rahmetli İsmet İnönü'ye 'Lozan nedir?' diye soruyorlar, 'Zaferdir.' demiyor, 'Türkiye'ye verilen yüz yıllık mühlettir.' diyor. Bu anlamda yüz yıl dolmak üzere. Gerçekten zor bir coğrafyadayız. Ben yarınlar için çok mutluyum, çok pozitifim. Türkiye'nin 21. yüzyılda dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alacağına inanıyorum. Ancak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Bunu vatandaşımıza anlatmamız lazım." diye konuştu.

Pandemi ve kuraklıkla ilgili bazı problemler yaşandığını dile getiren Pakdemirli, bunlarla ilgili gerekenlerin yapıldığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

- "TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Pakdemirli, Türkiye'nin son 20 yılda çok iyi işlere imza attığını aktararak şunları kaydetti:

"Türkiye çok farklı bir noktaya gelmiş bir ülkedir. Biz cumhuriyet kurulduğundan beri hep gururlu bir ülke olduk. Elbette gururlu olacağız. Türkiye artık eski Türkiye değil. Dünyanın en güçlü projelerine imza atan, dünyanın en büyük havaalanını, Mavi Tünel'ini yapan ve Kıbrıs'a su taşıma da dahil olmak üzere dünyada yapılamayacak her türlü projeye imza atan bir ülke haline geldi."

Bakan Pakdemirli, daha sonra MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Görüşme basına kapalı devam etti.