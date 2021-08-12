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Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük

Bakan Pakdemirli, 15 gün süren orman yangınlarının son halkası olan Muğla Köyceğiz yangınını kontrol altına aldıklarını belirterek, 'Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk' dedi.

DHA12 Ağustos 2021 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:06
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Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarının 28 Temmuz'da başladığını bildirdi. Pakdemirli, "15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da ormanın kahramanlarının büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk" dedi.

Pakdemirli, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerine destek veren diğer ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, "Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun" ifadesini kullandı.

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