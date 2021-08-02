Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı

2 Ağustos 2021 Pazartesi 12:53 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 13:03

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

* Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele var.

* Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti.

* Tunceli Hozat'taki yangın kontrol altına alındı.

* Manavgat'ta Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu.

* Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık.

* Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor.