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Bakan Pakdemirli'den 'Dünya Çiftçiler Günü' mesajı: Emeklerinize minnettarız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Dünya Çiftçiler Günü' mesajında, 'Türkiye tarımını, Avrupa'da birinci sıraya yükselten sizlersiniz. Emeklerinize minnettarız' dedi.

DHA14 Mayıs 2021 Cuma 09:53 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 09:53
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Bakan Pakdemirli, 'Dünya Çiftçiler Günü' nedeniyle, Twitter hesabından videolu mesaj yayımladı.

Pakdemirli, çiftçilere seslenerek, şunları kaydetti:

"Sizin ellerinizde yoğruldu bu bereketli topraklar. Sizinle hayat buldu tarlaya düşen her bir tohum. Durmadınız, çalıştınız. Emeklerinizi alın terinizle harmanladınız. Bu aziz milletin, köklü ve asil tarihinde, daima sizlerin izi oldu. Siz ektiniz, biz doyduk bu zor günlerde. Durmadınız, çalıştınız, emeklerinizi nasırlı ellerinizle harmanladınız. İyi ki varsınız. İyi ki bu topraklara can suyu oldunuz. Türkiye tarımını, Avrupa'da birinci sıraya yükselten sizlersiniz. Emeklerinize minnettarız. Bundan sonra da güçlü ve güzel yarınlarımız sizlerin eseri olacak. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nüzü tebrik ediyor, Ramazan Bayramı'nızı gönülden kutluyorum."

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