Bakan Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

IHA 18 Aralık 2020 Cuma 10:29 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 10:39

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli geleneksel kıyı balıkçılarına bugün saat 18.00’dan sonra 13 milyon 733 bin lira destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli, küçük ölçekli kıyı balıkçılığı sektörünün refahı ve menfaati için balıkçıların bilgilerini kayıt altına aldıklarını ve onları desteklediklerini dile getirdi. Türkiye’deki balıkçılık filosunun yüzde 90’ını küçük ölçekli balıkçıların oluşturduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Kıyı balıkçılarımızın üretiminin tamamına yakını yerelde ve taze olarak tüketiliyor. Bu şekilde sağlıklı gıda güvenliğine ve fiyat istikrarına katkı sağlanıyor. Bu nedenle kıyı kesiminde yaşayan halkımızın geçimine destek olmak, kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla küçük ölçekli balıkçılarımıza destek veriyoruz. Bu kapsamda 2020 yılı için 13 bin 132 balıkçımızın hesabına toplam 13 milyon 733 bin lira destek ödemesini bugün saat 18.00’dan sonra yapacağız.”

“Covid-19 sürecinde balıkçılarımızı yalnız bırakmadık”

Covid-19 sürecinde balıkçıları unutmadıklarını ve onlarını yalnız bırakmadıklarını dile getiren Pakdemirli, kıyı balıkçılığının yanı sıra, su ürünleri yetiştiriciliğine, işlenmiş su ürünlerine, balon balığı avcılığına, balıkçıların alet ve ekipman alımına destek vermeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.